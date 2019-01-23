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Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey sahne 24 ile Bakırköy'de

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Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey sahne 24 ile Bakırköy'de
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncuları Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey, Bakırköy Çarşı’da Sinema 74 olarak yıllarca sinema salonu olarak hizmet veren salonda, yeni adıyla ‘Sahne 74’ ile tiyatroseverlerin karşısına çıkacaklar.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nu ziyaret eden Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey ziyaret sırasında şu açıklamayı yaptılar: “Sinema 74 adıyla yıllarca Bakırköylülere sinema salonu olarak hizmet veren salonu, uzun uğraşılarımız sonucunda ‘Sahne 74’ adıyla açıyoruz. 1 Şubat’ta da ‘Vee Perde’ oyunumuzla 12 yıl aradan sonra tiyatro izleyicisinin karşısına çıkacağız. Burada ayrıca; İ.Ü. Devlet Konservatuarı Ana Sanat Dalı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Suat Özturna başkanlığındaki akademisyen arkadaşlarımızla, gençlere; kamera arkası ve önünü, sinemayı, tiyatroyu, oyunculuğu öğreteceğiz. Bugün de Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu’nu ziyaret ederek; sanata ve sanatçıya her zaman destek veren Başkan Kerimoğlu ve Bakırköy Belediyesi ile her zaman işbirliğine açık olduğumuzu ifade etmeye geldik.”

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da şunları ifade etti: “İnce İnce Yasemince komedi dizisindeki ‘İtilmiş ve Kakılmış’ tiplemeleriyle gönlümüzde taht kuran değerli sanatçılarımız Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in tiyatrolarını Bakırköy’de açmalarından dolayı çok memnunuz. Ayrıca açacakları akademiyle de pek çok gencimize ışık tutacaklar. Bakırköy’ü kültür ve sanatın başkenti yapacağız iddiamızın gereği olarak biz de elimizden gelen desteği sanata ve sanatçıya  her zaman vermeye hazırız. Kendilerine Bakırköy’e; Bakırköy Belediyesi kültür ve sanat merkezlerinin sahnelerinin yanında yeni bir sahne kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz.”

 

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