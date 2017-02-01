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Yasemin Yalçın, Mahsun Kırmızıgül'e sahip çıktı

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Yasemin Yalçın, Mahsun Kırmızıgül'e sahip çıktı
'Vezir Parmağı' filmi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Mahsun Kırmızıgül'e başrol oyuncularından Yasemin Yalçın sahip çıktı. Vezir Parmağı'nın oyuncu kadrosunda yer alan tecrübeli sanatçı Yasemin Yalçın, Mahsun Kırmızıgül’ü hedef alan iddialara ka

Yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül’ün yaptığı,  ‘Vezir Parmağı’ adlı komedi filmi Anamur’un MHP’li Belediye Başkanı Mehmet Türe tarafından Kırmızıgül’e yönelik ‘PKK terör örgütüne sempati ile bakıyor’ ve Kayseri Develi ilçesinin AK Partili Mehmet Cabbar tarafından filme yönelik ‘milli ve manevi değerlere aykırı’ açıklamalarıyla gündeme geldi. Her iki başkan da filmin ilçelerinde gösterilmeyeceğini söyledi.

Filmin oyuncularından tecrübeli sanatçı Yasemin Yalçın, Mahsun Kırmızıgül’ü hedef alan iddialara karşı Gazete Duvar’a şu açıklamayı yaptı, “Mahsun ülkesini, vatanını seven bir adam, insan gibi insan. Bu muameleyi hak etmiyor. Doğduğu yere bakılıyor ve ötekileştiriliyor. Artık bu ayrımcılık bitmeli. Bir filmi beğenmeyebilirsiniz, gayet doğaldır. Başarısızlıklar da insanı olgunlaştırır. Ancak daha filmi izlemeden bambaşka bir yerden saldırıya başladılar. Nihat Doğan’ın ağzına kadar düştük. Film eleştirisi Nihat Doğan’a kaldı. Yaptığımız işe saygı kalmamış, daha ne söyleyeyim!”

‘ÖNCEKİ FİLMLERİYLE KENDİNİ İSPATLADI’

‘Vezir Parmağı’nın bir komedi filmi olduğunu, çok kalabalık ve deneyimli bir ekiple çekildiğini belirten Yasemin Yalçın sözlerine şöyle devam etti, “Mahsun beni daha önce de çağırmıştı ama zamanımız uymamıştı. Bu filmde dönem arkadaşlarım oynuyordu. Senaryo düzgündü. Ben de destek amaçlı gittim. Açıkçası Mahsun’un yönetmenliğini de çok merak ediyordum. Herkesin tanıdığı, bildiği ünlü bir türkücüyken girdi sinema işine ve bir, iki, üç film derken birbirinden başarılı işler yaptı. Sinema tek bir doğruyla, tek başına yapılmaz. Birçok doğruyu bir araya getirmek maestroluk işidir. Baktım Mahsun bunların hepsini çok iyi yapıyor. Çok güzel koşullarda ve hiçbir ayrım yapmadan ağırladı tüm ekibi. Son derece saygılı, egosu olmayan, çok doğal ve birlikte çalıştığı insanları koruyup kollayan biri. Bundan önceki filmlerinde kendini ispatlamış birine, senaryosuna inandık ve oynadık. Seyreden herkes çok beğeniyor filmi. Daha beğenmeyene rastlamadım.”

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