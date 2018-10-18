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Yasemin Özilhan'dan üçüncü çocuk sinyali

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Yasemin Özilhan'dan üçüncü çocuk sinyali
Yasemin Özilhan, üçüncü çocuk sinyalini verdi. İki kızı bulunan oyuncu, “Evlendiğim andan itibaren hep erkek bebek istemiştim. Üçüncüsü erkek olsa iyi olur” dedi

İzzet Özilhan’la evlendikten sonra oyunculuğa ara veren Yasemin Özilhan, üçüncü çocuğu istediklerini belirtti.

Cadde'den Umut Ünver'in haberine göre, iki kızı olan oyuncu, “Erkek çocuk ister misiniz?” sorusuna, Düşünazüyoruz. Evlendiğim andan itibaren hep erkek bebek istemiştim. Aslında erkek-kız fark etmez ama erkek çocuğum olursa iyi olur” şeklinde konuştu.

Yüzü olduğu giyim markasıyla anlaşması sona eren Özilhan, “Şimdilik çocuklarla ilgileniyorum. Oyunculuk düşünmüyorum. Modayla ilgili bir şeyler yapabilirim” dedi. 

 

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