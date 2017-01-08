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Yasemin Özilhan teklif bekliyor

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Yasemin Özilhan teklif bekliyor
2011 yılında işadamı İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuğa uzun bir ara veren Yasemin Özilhan, hayranlarını sevindirecek bir açıklama yaptı.

 

"Aşk Oyunu" dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu, İzzet Özilhan ile 2011'de evlenmiş, kızları Emine'yi Şubat 2012'de, Ela'yı Nisan 2013'te dünyaya getirmişti.
2006-10 yılları arasında rol aldığı son dizisi "Doktorlar" ile kariyerinin zirvesine ulaşan oyuncu, İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bıraktı.Yakın zamana kadar "Setleri özlüyor musunuz?" sorusuna hep "Evet ama evdeki mutluluğumu değişmem. İzzet de istemez. Dizi defterini kapattım" yanıtını veren Yasemin Özilhan önceki gün yaptığı açıklamayla hayranlarını heyecanlandırdı.Dizi olmasa da reklam filmlerinde oynamaya sıcak baktığını ifade eden Özilhan, "Teklif bekliyorum ama gelmiyor" diye konuştu.

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