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YAŞAR YAKIŞ'TAN AKP'YLE İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR!

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YAŞAR YAKIŞ'TAN AKP'YLE İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR!
Ali Babacan’dan sonra AKP’li eski bakanlardan Sadullah Ergin’in de istifa ettiği haberi siyaset kulislerini hareketlendirdi. Ankara'daki gelişmeleri değerlendiren Yaşar Yakış'a göre AKP teknesi su alıyor.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Babacan’dan sonra AKP’li eski bakanlardan Sadullah Ergin’in de istifa ettiği haberi siyaset kulislerini hareketlendirdi. Ankara'daki gelişmeleri değerlendiren Yaşar Yakış'a göre AKP teknesi su alıyor.
Türkiye'nin eski başbakanı Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın iki ayrı yeni parti kurma hazırlıklarını sürüyor. Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in de AKP'den istifa ettiği ve Babacan'ın kuracağı yeni oluşumda yer alacağı belirtiliyor.
Ankara kulislerinde AKP’den istifa eden Ergin’in parti için çalışmaya çoktan başladığı bilgisi de yayılmaya başladı. Başka bir parti kurma hazırlığı içinde olan Davutoğlu'nun ise Babacan’ın kuracağı oluşumda benimsenmediği, ancak 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Babacan'a destek vereceği ifade ediliyor. 

 

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