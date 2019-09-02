MedyaRadar.com'un haberine göre; 2018’de dünyaevine giren Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmaya çalışıyordu. Boşanma kararı alan ikili, son günlerde art arda açıklamalarda bulunarak magazin gündemine gelmişti. Önceki akşam tansiyonu yükselerek hastaneye kaldırılan Seren Serengil, 6 haftalık bebeğini kaybetti.
YAŞAR İPEK'TEN AÇIKLAMA
Çok üzgün olduğu öğrenilen Serengil’in eşi ve çocuğunun babası Yaşar İpek, bebeğin düşmesinden sonra bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:
"Evet arkadaşlar bu yaşanan olaya çok üzgünüm, ben de çok mutsuzum. Her ne kadar oluşum süreci(mitokondri) benim onay vermediğim şekilde olsa da! Seren’in bana bayram öncesi açmış olduğu anlaşmalı boşanma davasını kabul etmedim. Nedeni; benim çocuktan feragat etmemi istemesi ve benim bunu kabul etmemem. Evet, Seren’den beni kandırdığı için vazgeçtim. Çünkü beni böylesi hassas bir olayda kandırdı. İstemediğim şekilde hamilelik sürecini başlattı. Ama doğacak çocuğumdan vazgeçmedim."
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YAŞAR İPEK'TEN, SEREN SERENGİL'E YENİ CEVAP GELDİ!
MedyaRadar.com'un haberine göre; 2018’de dünyaevine giren Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmaya çalışıyordu. Boşanma kararı alan ikili, son günlerde art arda açıklamalarda bulunarak magazin gündemine gelmişti. Önceki akşam tansiyonu yükselerek hastaneye kaldırılan Seren Serengil, 6 haftalık bebeğini kaybetti.
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