YAŞAR İPEK'TEN, SEREN SERENGİL'E YENİ CEVAP GELDİ!

Boşanmaya karar veren ve bu süreçte sert kavgalar eden Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti geçtiğimiz gün Serengil'in düşük yapmasıyla bebeklerini kaybetmişti. Yaşar İpek, Serengil'e "Seni bana oynadığın bu oyunla beraber Allah'a havale ediyorum." sözleri

MedyaRadar.com'un haberine göre; 2018’de dünyaevine giren Seren Serengil ve Yaşar İpek çifti tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmaya çalışıyordu. Boşanma kararı alan ikili, son günlerde art arda açıklamalarda bulunarak magazin gündemine gelmişti. Önceki akşam tansiyonu yükselerek hastaneye kaldırılan Seren Serengil, 6 haftalık bebeğini kaybetti.

YAŞAR İPEK'TEN AÇIKLAMA

Çok üzgün olduğu öğrenilen Serengil’in eşi ve çocuğunun babası Yaşar İpek, bebeğin düşmesinden sonra bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Evet arkadaşlar bu yaşanan olaya çok üzgünüm, ben de çok mutsuzum. Her ne kadar oluşum süreci(mitokondri) benim onay vermediğim şekilde olsa da! Seren’in bana bayram öncesi açmış olduğu anlaşmalı boşanma davasını kabul etmedim. Nedeni; benim çocuktan feragat etmemi istemesi ve benim bunu kabul etmemem. Evet, Seren’den beni kandırdığı için vazgeçtim. Çünkü beni böylesi hassas bir olayda kandırdı. İstemediğim şekilde hamilelik sürecini başlattı. Ama doğacak çocuğumdan vazgeçmedim."