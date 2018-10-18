Yaşar İpek: 'Yanlışlıkla beğendim'

Yaşar İpek, eşi Seren Serengil'in kavgalı olduğu Gülben Ergen'in fotoğrafını beğenince ortalık karıştı.

Seren Serengil ile Yaşar İpek, Aralık 2017'de aşk yaşamaya başlamış, 26 Mayıs 2018'de de Fransa Marsilya'da dünya evine girmişti.

SIKI TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Yaşar İpek'in Instagram hesabından eşi Seren Serengil'in kavgalı olduğu Gülben Ergen'le ilgili paylaşımı beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. İpek'in bu hareketi isesosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SEREN SERENGİL'İN FANLARINDAN TEPKİ YAĞDI

Seren Serengil'in fanları bu duruma tepki gösterdi. Bu beğeninin korkunç bir şey olduğunu belirten takipçileri ''Senden gizli bir takipse bu çok çirkin, bilerek yapmış olması ihtimali ise korkunç'' şeklinde yorumlarda bulundu.

"ELİMİN PAYLAŞIMA DOKUNMUŞ OLMA İHTİMALİNDEN BAŞKA BİR ŞEY YOK"

Yaşar İpek ise çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından konuya açıklık getirdi. İpek, magazin yorumcusu Bilal Özcan'ın Gülben Ergen paylaşımını beğendiğini, gönderileri hızlı geçtiğinden paylaşımın dikkatinden kaçtığını söyledi.

3 GÜN HAPİS YATMIŞTI

Seren Serengil geçen yıl sunuculuğunu yaptığı programda mahkeme kararına uymayıp Gülben Ergen aleyhine konuşmaya devam edince 3 gün hapis yatmıştı.