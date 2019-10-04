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YAŞAR İPEK TAHLİYE OLDU

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YAŞAR İPEK TAHLİYE OLDU
Seren Serengil’in uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Yaşar İpek, tahliye oldu.

Seren Serengil, sancılı bir boşanma süreci geçirdiği Yaşar İpek’in kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için mahkemeye başvurmuş ve bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı. İpek, mahkemenin Serengil'e ilişkin 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu sürede, Serengil'in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar vermişti.

 

3 GÜN CEZAEVİNDE YATTI

1 Eylül 2019’un  salı günü Metris Cezaevi’ne giren Yaşar İpek, 4 Eylül’de tahliye oldu.

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