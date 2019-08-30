YAŞAR İPEK, SEREN SERENGİL ÇİFTİ NEDEN BOŞANIYOR?

Yaşar İpek, Seren Serengil’e boşanma davası açtı. İpek, dilekçesinde Serengil’in özel hayatlarını üçüncü şahıslarla paylaştığını söyledi.

Gecce'nin haberine göre; ANNE olmaya hazırlanan Seren Serengil, geçtiğimiz günlerde "Karnımdaki bebeğin sağlığı içinü" diyerek eşi Yaşar İpek hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını açıklamış, "Bayramdan önce boşanma davasını açtım. Yaşar şu an annesinin evinde kalıyor" demişti. Boşanma davasını Yaşar İpek’in açtığı ortaya çıktı. İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran İpek, dilekçesinde Serengil’in ailesini istemediğini, bu yüzden tartışma yaşadıklarını anlattı. Dilekçede "Seren Serengil, Yaşar İpek’in annesi ile kardeşine hakarette bulunmuş ve kamuoyu önünde bunu paylaşmıştır. Davalının özel hayatını üçüncü şahıslarla paylaşması İpek yönünden yıpratıcı hâl almıştır" denildi.