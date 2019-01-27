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Yaşanan olay ilişkimize zarar vermedi

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Yaşanan olay ilişkimize zarar vermedi
Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, geçtiğimiz günlerde Bebek’teki bir mekanda sevgilisi ile birlikteydi.

Mekan içerisinde hararetli bir şekilde tartışan çiftten Fırat Altunmeşe, mekan çıkışından devam eden tartışma sonucu sevgilisi tarafından saldırıya uğramıştı. Çıkan haberlerin ardından ünlü oyuncu Fırat Altunmeşe, sosyal medya hesabından açıklama yaptı
Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe’nin oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, geçtiğimiz günlerde Bebek’teki bir mekanda sevgilisi ile birlikteydi. Mekan içerisinde hararetli bir şekilde tartışan çiftten Fırat Altunmeşe, mekan çıkışından devam eden tartışma sonucu sevgilisi tarafından saldırıya uğramıştı.

Çıkan haberlerin ardından ünlü oyuncu Fırat Altunmeşe, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Bu yaşanan olay ilişkimize zarar vermedi" diyen Altunmeşe, şu ifadeleri kullandı:

"BU YAŞANAN OLAY İLİŞKİMİZE ZARAR VERMEDİ"

Çarşamba gecesi kız arkadaşımla tatsız bir olay yaşadık. Anlamsız ve küçük bir sebepten tartışmaya başladık ama ne ben, ne de kız arkadaşım isteyerek birbirimizin canını yakmayız. Karşılıklı tartışma sonucu böyle bir durum yaşandı. İnsanız, hepimiz hata yapabiliriz ve ikimiz herkesten çok üzüldük ama bu yaşanan olay ilişkimize zarar vermedi. 

"O ANKİ DUYGUSALLIKLA SAÇMA SAPAN TEPKİ GÖSTERDİM"

Ayrıca o gece "Sevdiğim kadınla kavga ettim" derken üzgün olduğumu ve yalnız kalmak istediğimizi anlatmaya çalıştım, magazincilere dert yanmadım. O anki duygusallıkla saçma sapan tepki gösterdim. Ben kendimi hiçbir zaman halktan ayırmadım. Ne düşünce şeklimle ne de yaşantımla. Beni tanıyanların bildiğini düşünüyorum. O yüzden biraz empati yapmanızı istiyorum, biraz düşünmenizi istiyorum. Bu haber dolayısıyla kırılanlar olduysa herkesten özür dilerim.

 

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