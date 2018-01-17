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Yaşam Mücadelesini Kaybetti

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Yaşam Mücadelesini Kaybetti
ANTALYA’da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’nda müsabaka sırasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünetesinde tedaviye alınan 18 yaşındaki Alperen Atabay, 4 gün süren yaşam mücadelesini

 

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 8 Ocak'ta Antalya’nın Kundu bölgesindeki WOW Kremlin Palace Otel’de yapıldı. 14 Ocak’ta sona eren turnuvaya 60 ilden 1200 civarında sporcu katıldı. Turnuvaya, Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Çamyuva’daki Alakuş Çamyuva Kick Boks Okulu’ndan katılan Alperen Atabay, geçen cuma günü müsabaka sırasında başına aldığı darbeyle yere düştü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Alperen Atabay, ambulansla Özel Lara Anadolu Hastanesi’ne götürüldü.

Müsabaka sırasında aldığı darbe ile beyin kanaması geçiren ve boynunda zedelenme olduğu belirlenen Atabay ameliyata alındı. Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alınan genç sporcu, 4 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü. Doktorlar genç sporcunun ailesine kötü haberi vermekte zorlandı.

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