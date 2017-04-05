Yasaklanan referandum şarkısı

HDP'nin referandum şarkısı 'Bejin Na' Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile Türkiye genelinde yasaklandı.

Alınan kararda şarkıda geçen Kürtçe 'Hayır, hayır tek bayrağa, hayır hayır tek millete, hayır tek dile hayır' sözlerinin anayasaya aykırı olduğuna yer verildi. Şarkının yasaklandığı Türkiye genelinde HDP il ve ilçe binalarına tebligatla bildirildi.

KARAR, HDP MERKEZLERİNE TEBLİGATLA BİLDİRİLDİ

Mahkemenin 'Bejin Na' şarkısını yasaklanmasına dair ilgili kararı şöyle:

"Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından referandum çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlatılan ve partinin internet sitesi olan http://www.hdp.org.tr URL adresinde bulunan propaganda materyallerinden, Kürtçe 'Bejin Na' (Hayır Deyin) isimli şarkının sözlerinde yer alan kelimelerin (Hayır Hayır tek bayrağa, Hayır Hayır tek millete, Hayır tek dile Hayır) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen Türkiye Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. İbaresine aykırı olduğu ve Türk Ceza Kanununun 216. Maddesinde belirtildiği üzere halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununun Demokratik Devlet Düzeninin korunması ile ilgili yasaklar başlıklı 78. maddesi Devletin tekliği ilkesinin korunması başlıklı 80. Maddesi Azınlık yaratılmasının önlenmesi başlıklı 81. Maddesi ve Bölgecilik ve ırkçılık yasağı başlıklı 82. Maddesine muhalefet ettiği değerlendirilen, Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 01/04/2017 tarih ve 2017/1410 D. İş Sayılı kararı ile Kürtçe Bejin Na (Hayır Deyin) isimli şarkının yasaklanmasına karar verilmiştir."