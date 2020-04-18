Yasakla Birlikte Polis Denetimi Başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı başladı. İstanbul polisi birçok bölgede kurduğu uygulama noktasıyla denetimlerde bulunuyor.

30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonu sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 00.00'dan sonra denetimler başladı. Megakent İstanbul'da da gece yarısı itibariyle denetimler yoğunlaştı. Birçok noktada uygulama noktası oluşturan güvenlik kuvvetleri sürücüleri ve kontrol etti. Bu noktalardan bazıları Şirinevler ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olurken, bir diğer nokta da Beşiktaş oldu. Polis ekipleri uygulama noktalarında araçları durdurarak sürücüleri kontrol etti. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza kesildi.

İzmir, yasağın ardından sessizliğe büründü

İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uyguladığı iki günlük sokağa çıkma yasağı, saat 00.00 itibariyle başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte İzmir kent merkezindeki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Saat 00.00'dan itibaren İzmir’de sokaklar polis ekipleri ve araçlarıyla son anda evlerine gitmeye çalışanlar dışında boş kaldı. Polis ekipleri, kent merkezinde ana güzergah yolları ve ara sokakları kontrol edip, vatandaşları uyardı. Ahmet Turhan ALTAY/İZMİR, (DHA)

Ankara'da sokağa çıkma yasağı sonrası denetimler başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, Ankara'da da 48 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı, saat 00.00'da başladı. Ankara'da, polis ekipleri şehrin pek çok yerindeki kontrol noktasında, sokakta bulunan vatandaşları denetledi. Kızılay Meydanı'nda görev yapan ekipler, yasağın ilk saatlerinde sokakta bulunan bir kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesti. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor. Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

Bursa, yasağın başlamasıyla sessizliğe büründü

Bursa'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının başlamasıyla kent merkezi ve 17 ilçesi sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uyguladığı iki günlük sokağa çıkma yasağı Bursa'da da başladı. Kent merkezi ve tüm ilçeler sessizliğe büründü. Yasak öncesi kent merkezindeki market, fırın ve akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar evlerine döndü. Cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi, araç yoğunluğu da azaldı. Emniyet güçleri, yasağın başlamasının ardından kontrol noktaları oluşturdu. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan vatandaşları evlerine gönderdi.

(DHA)