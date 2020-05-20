  • BIST 102.739
  • Altın 381,661
  • Dolar 6,7892
  • Euro 7,4292
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAFlaş... İçişleri Bakanlığından Ek Genelge Yayımlandı!

Yasak Kalkınca Yollara Düştüler

»
Yasak Kalkınca Yollara Düştüler
Küresel salgında 'seyahat kısıtlaması' takılan çay üreticleri çıkan iznin ardından yollara düştü. Üç günlük zaman diliminde bölgeye yaklaşık 50 bin kişinin geleceği tahmin ediliyor.

Virüs önlemleri kapsamında alınan seyahat kısıtlaması kalkınca çay üreticilerin yüzü güldü.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı.

İçişlerine başvurarak seyahat izni alan çay üreticileri gece yarısından itibaren memleketlerine doğru yola çıktı.

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun il sınırlarında üst düzey önlemler alındı.

1 HAFTA KARANTİNADA KALACAKLAR
Kent girişlerinde takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirildi. İl pandemi kurullarınca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilen üreticiler, 1 hafta evlerinde karantinada kalacak.

Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacak.

Marketlerden köy ve mahallelere servisler yapılacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çinli Bilim Adamları Koronavirüse Aşısız Tedavi Buldu Mu?19 Mayıs 2020 Salı 14:03
  • 101. Yılında 19 Mayıs Coşkusu!19 Mayıs 2020 Salı 12:25
  • Eylem İpek Posta'dan Neden Kovuldu?18 Mayıs 2020 Pazartesi 16:46
  • Flaş... Flaş... Bakan Koca Duyurdu! Önümüzdeki Hafta Açılacak18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:37
  • Mardin'de 2 Terörist Yakalandı18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:37
  • Ukrayna'dan İran'a Tepki!18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:35
  • Geri Manevra Yaparken Kızını Ezdi18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:34
  • Yeni Vaka Sayısında Beklenen Düzeyde Bir Düşüş Gerçekleşti18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:25
  • Cenaze Evinde Bir Araya Gelen Aile Fertlerinin 12'sinde Covid-19 Testi Pozitif Çıktı18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:07
  • Ramazan Bayramında Sokağa Çıkma Yasağı Olacak mı?18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:03
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim