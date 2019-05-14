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Yasak Elma'da yasak olmayan sahneler!

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Yasak Elma'da yasak olmayan sahneler!
Yasak Elma 45. son bölümü sosyal medyanın diline düştüMantık hatası ile dolu senaryosu ile akılları karıştıran dizi erotik sahneleri ve kadınların sürekli 'seks objesi' olarak gösterilmesi izleyiciyi kızdırdı.

Yasak Elma son bölümü ile dün akşam ekranlara geldi. FOX TV ekranlarında yaklaşık 3 sezondur devam eden entrika, aldatma ve ihanet dolu dizi Sezon finali için gün sayan dizinin bazı sahneleri ise ailesi ile ekran karşısında olan izleyicileri kızdırdı.
Bizim Hikaye dizisinden ayrılarak Yasak Elma kadrosuna, Kaya'nın kardeşi Şahika karakteri ile dahil olan Nesrin Cevadzade'nin gelişi ile dizi daha da karmakarışık bir hal aldı.
Mantık hatası ile dolu olan dizide özellikle son bölümlerde kadınların sürekli bacak ve göğüs dekolteli kıyafetler giyinmesini izleyici fena topa tuttu.

 

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