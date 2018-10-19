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Yasak Elma kurşun döktürdü!

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Yasak Elma kurşun döktürdü!
‘Yasak Elma’ dizisinin ekibi, her geçen gün düşüşe geçen reytingler için eski bir geleneği sette hayata geçirdi. Ekip, çekimlerde kurşun döktürdü.

Taciz iddialarından sonra reytinglerde düşüşe geçen ‘Yasak Elma’ dizisinin ekibi eski ivmesini kazanmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Geçen yıl reytinglerde birinci sırayı kimseye kaptırmayan dizi, kostüm asistanı Özge Ş.’nin Talat Bulut’a karşı açtığı ‘taciz’ iddiasıyla sarsıntıya uğramış, 700 bin izleyicisini de kaybetmişti. Ekip bunun için harekete geçti.

CİHANGİR’DE ESKi GELENEK

Şevval Sam, Talat Bulut, Eda Ece ve Sevda Erginci’nin başrolünü paylaştığı dizinin oyuncuları ve teknik ekip, hem üzerlerindeki kara bulutların dağılması için hem de nazara karşı eski bir geleneği uyguladı. Ekip, Cihangir’de kurulan setin ortasında kurşun döktürdü. Çekimlere yaşlı bir kadını çağıran ekip, kurşun dökme seansıyla olumsuz enerjiyi üzerlerinden attılar.

Her şey 700 bin izleyici için

Talat Bulut ile Şevval Sam’ın başrollerini paylaştığı entrikalı dizi 4.62 reytingle beşinci sıraya gerileyerek toplam 700 bin seyircisini kaybetti.

 

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