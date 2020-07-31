Yasak aşk skandalının kahramanları konuştu! "Başkana var bize yok mu mesajı atıyor"

YAZIŞMALAR HAYALİ

"Sümeyra Hanım uzun yıllar İstanbul’da yaşamış. Sonra anne ve babasının yanına dönmüş. Ahmet’le nasıl tanıştıklarını bile bilmiyorum. Biz başarılı belediye yönettikçe bir takım kumpasların yapılabileceğini bekliyordum ama bu kadarını da ummuyordum."

"Yazışmalar bitti, güvenlik kamerası görüntüsü çıkardılar. Görüntüde ne var iki ayrı kişi, ayrı zamanlarda sokaktan geçiyor."