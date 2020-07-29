Yasak aşk skandalında şok açıklama! 'Çıplak görüntüler bana ait'

Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün makam şoförü Ahmet Tilki’nin, noter tebligatlı istifasıyla ortaya çıkan yasak aşk iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı.
Ahmet Tilki, 11 Nisan 2019’da nikâh masasına oturduğu eşi Sümeyra Tilki ile Başkan Halil Öztürk’ün birlikte olduklarını iddia etmiş ve “Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım” demişti.
Tilki, Öztürk’ün eşine gönderdiği konumdaki bir binada buluştuklarını, bu durumu adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettiğini de söylemişti. İşte o görüntüler dün ortaya çıktı.
AYRI AYRI GELİYORLAR
2 Haziran’da çekilen görüntülerde, buluşma adresine önce spor bir mont giyen Öztürk’ün özel aracıyla vardığı, ardından WhatsApp’tan konum attığı öne sürülen Sümeyra Tilki’nin taksiyle adrese geldiği görülüyor.
Tilki’nin, uzun kapüşonlu bir pardösü giydiği ve sürekli cep telefonuyla görüşme yaptığı görüntülere yansıyor.
KARŞILIKLI SUÇLAMALAR
Sabah'tan İbrahim Okumamış'ın ulaştığı Sümeyye Tilki ise iddiaları reddetti. Evlendikten sonra Ahmet Tilki'nin de bir kadınla yasak ilişkisini tespit ettiğini öne süren Tilki, 7 ay önce boşanma davası açtığını söyledi.
"AHMET TİLKİ'NİN YASAK AŞKINI TESPİT ETTİM"
Ahmet Tilki ile evlendikten 3 ay sonra evde 3 telefon, 4 USB, hard disk ve bunlarda kayıtlı birçok mesaj ile ses kaydı yakaladığını iddia eden Sümeyra Tilki, "Evli ve 2 kız annesi bir kadınla Ahmet'in yasak ilişkisini tespit ettim. Ne olduysa bundan sonra oldu. Bana kapandığını söyledi.
Korkusundan bana sürekli baskı ve şiddet uygulamaya başladı. Boşanmak istedim ama kesinlikle boşanmayacağını söyledi. İşin içine siyasiler girdi ve olayın akışı değişti" iddialarında bulundu.
"WHATSAPP FOTOMONTAJ, ÇIPLAK GÖRÜNTÜLER BANA AİT"
Ahmet Tilki'nin, Başkan Halil Öztürk'ten 1 milyon lira para istediğini duyduğunu da öne süren Tilki, Whatsapp görüşmelerinin fotomontaj, çıplak fotoğrafın ise kendisine ait olduğunu ve Ahmet Tilki ile "eğlence olsun" diye çektiklerini iddia etti.
İKİSİNE DE DAVA AÇIYOR
Ahmet Tilki, “Şu an avukatımın yanındayım hem eşime hem de Halil Öztürk’e dava açıyorum. Artık bundan sonraki süreci Türk adaletine emanet ediyorum. Hak elbette yerini bulacaktır” dedi.
BAŞKAN ÖZTÜRK’TEN SUÇ DUYURUSU: ‘O YAZIŞMALAR HAYALİ’
Öztürk’ün sözlü savunma için İYİ Parti tarafından Ankara’ya davet edildiği ileri sürülürken, avukatı Elmalı Cumhuriyet Savcılığı’na Ahmet Tilki hakkında iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı kullanılması ve hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunda şöyle denildi: “Müvekkil ile şüphelinin eşi arasında geçtiği iddia edilen sözde yazışmaların görüntüsü servis edilmiştir. Bu yazışmalarda müvekkilin halen kullanmakta olduğu 0532... numaralı hat numara olarak sanki gönderici ismi gibi kaydedilmiş müvekkilin WhatsApp fotosu da gönderici resmi olarak yapıştırılmış ve ortaya hayali bir hesap ile hayali bir yazışma çıkmıştır.”
GENEL MERKEZ TAKİPTE
Skandal iddialar, İYİ Parti Genel Merkezi’nde de gündem oldu. İddialara ilişkin haberlerin yayınlanmasından hemen sonra İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, yaşananlarla ilgili İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı’nı arayarak detaylı bilgi aldı.
YENİ YAZIŞMALAR
Başkan Halil Öztürk ile şoförü Tilki arasındaki itiraf gibi Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre; Yasak aşkı ve iddiaları reddeden Başkanı Öztürk'ün, şoförü ile yaptığı yazışmada, "Sana her şeyi anlatayım" demesi dikkat çekti. Makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yaşadığı yasak aşk skandalı ortaya çıkan Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün olayın ortaya çıkmadan önce şoförü ile yaptığı görüşmeler şöyle:
Halil Öztürk: Tamam sana her şeyi anlatayım ama senin sandığın gibi bir şey yok.Ahmet Tilki: Anlat yüz yüze konuşalım.H.Ö: Mesajları son ana kadar sen atıyorsun diye attım. Konuşacağız.
A.T: Telefonla konuşmalar var bir sürü. O yanlış bir şey yapsa senin uyarman lazım. Nikahımızı kıydın düğünümüzü.H.Ö: Bak ben sana yamuk yapmam, hele sana.
A.T: İnsan aynı yerde ekmeğini yediği adama bunu yapmaz. Ben bunu sana yapsam öldürürsün. Bu namus işi.A.T: Gelince 5 dakika görüşelim. Gerçekleri sana teslim edeceğim başkan."