Yasak aşk skandalında şok açıklama! 'Çıplak görüntüler bana ait'

Antalya Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün, makam şoförünün eşiyle yaşadığı iddia edilen aşka ilişkin görüntüler ortaya çıktı. 2 Haziran’da çekilen kamera görüntülerinde buluşma adresine önce Öztürk’ün özel aracıyla geldiği, ardından Sümeyra Tilki’ni

Elmalı ilçesinin İYİ Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk’ün makam şoförü Ahmet Tilki’nin, noter tebligatlı istifasıyla ortaya çıkan yasak aşk iddiasında yeni detaylar ortaya çıktı.

Ahmet Tilki, 11 Nisan 2019’da nikâh masasına oturduğu eşi Sümeyra Tilki ile Başkan Halil Öztürk’ün birlikte olduklarını iddia etmiş ve “Başkan nikâhımızı kıydı, beni makam şoförü yaptı. Bir süre sonra karımla birlikte olduğunu anladım” demişti.

Tilki, Öztürk’ün eşine gönderdiği konumdaki bir binada buluştuklarını, bu durumu adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettiğini de söylemişti. İşte o görüntüler dün ortaya çıktı.

AYRI AYRI GELİYORLAR

2 Haziran’da çekilen görüntülerde, buluşma adresine önce spor bir mont giyen Öztürk’ün özel aracıyla vardığı, ardından WhatsApp’tan konum attığı öne sürülen Sümeyra Tilki’nin taksiyle adrese geldiği görülüyor.

Tilki’nin, uzun kapüşonlu bir pardösü giydiği ve sürekli cep telefonuyla görüşme yaptığı görüntülere yansıyor.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Sabah'tan İbrahim Okumamış'ın ulaştığı Sümeyye Tilki ise iddiaları reddetti. Evlendikten sonra Ahmet Tilki'nin de bir kadınla yasak ilişkisini tespit ettiğini öne süren Tilki, 7 ay önce boşanma davası açtığını söyledi.

"AHMET TİLKİ'NİN YASAK AŞKINI TESPİT ETTİM"

Ahmet Tilki ile evlendikten 3 ay sonra evde 3 telefon, 4 USB, hard disk ve bunlarda kayıtlı birçok mesaj ile ses kaydı yakaladığını iddia eden Sümeyra Tilki, "Evli ve 2 kız annesi bir kadınla Ahmet'in yasak ilişkisini tespit ettim. Ne olduysa bundan sonra oldu. Bana kapandığını söyledi.

Korkusundan bana sürekli baskı ve şiddet uygulamaya başladı. Boşanmak istedim ama kesinlikle boşanmayacağını söyledi. İşin içine siyasiler girdi ve olayın akışı değişti" iddialarında bulundu.

"WHATSAPP FOTOMONTAJ, ÇIPLAK GÖRÜNTÜLER BANA AİT"

Ahmet Tilki'nin, Başkan Halil Öztürk'ten 1 milyon lira para istediğini duyduğunu da öne süren Tilki, Whatsapp görüşmelerinin fotomontaj, çıplak fotoğrafın ise kendisine ait olduğunu ve Ahmet Tilki ile "eğlence olsun" diye çektiklerini iddia etti.