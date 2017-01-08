'Yasak aşk' iddiası sonrası flaş karar!

Oyuncu Birce Akalay, 3 yıllık eşi Sarp Levendoğlu'yla yasak aşk yaşadığı iddia edilen Derya Şensoy'a tavrını koydu.

3 yıllık evlilikleri süresince sıkça boşanma haberleriyle gündeme gelen Birce Akalay-Sarp Levendoğlu çift, geçtiğimiz gün resmen ayrılık kararı aldı. Çiftin boşanma sebebi olarak, Levendoğlu'nun, Akalay'ın da rol aldığı "Deliormanlı" filminde eski eşini oynayan Derya Şensoy'la yaşadığı iddia edildi.

Taraflar gündemi sarsan bu iddia karşısında sessizliğini şimdilik koruyor. Ancak Birce Akalay'ın sosyal medyadaki son hareketi bu iddianın doğruluğunu güçlendirir nitelikte. Derya Şensoy'un 5 gün önce paylaştığı bir fotoğrafı beğenip altına yorum yapan Akalay, dün ise ani bir kararla Şensoy'u takipten çıkardı. Ayrıca Birce Akalay hayranları örgütlenerek Derya Şensoy'un son paylaşımının yorum kısmına sert yorumlarda bulunuyor. Şensoy ise bu yorumları düzenli olarak silerek kullanıcıları engelliyor.