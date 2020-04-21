Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sahil şeritlerinde yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Beşiktaş'ta vatandaşlar sahile inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü. Sosyal mesafe kuralına da uymayan vatandaşların maskesiz ve eldivensiz Bebek Sahilinde yürüyüş yapmaları kameralara yansıdı.
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Yasağa Aldırmadan Yürüyüş Yaptılar
Koronavirüs salgını nedeniyle sahil şeritlerinin yasaklanmasına rağmen Beşiktaş Bebek Sahili'nde yürüyenler ve spor yapanlar dikkat çekti.
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