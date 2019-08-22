Medyafaresi.com'un haberine göre;
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında alınan kararların ardından atama ve terfi işlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla gerçekleştirildi. Buna göre, Erdoğan imzasıyla general ve amirallerin atanmalarına yönelik karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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YAŞ KARARLARI ONAYLANDI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında 75, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 25 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 27 komutana yönelik atamalar yapıldı.
Medyafaresi.com'un haberine göre;
Etiketler: YAŞ, Cumhurbaşkanı, Karar
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