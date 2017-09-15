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YARSAV eski Başkanı Murat Arslan hakkındaki iddianame düzenlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak" suçlamasıyla iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.
Etiketler: YARSAV, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haberler
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