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Yarışma Diye Gittiler İltica Ettiler

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Yarışma Diye Gittiler İltica Ettiler
Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği kafilesi Kasım ayında Macaristan'da yapılan bir organizasyona katıldı. Ancak yaş ortalaması 20'nin üzerinde olan ve yeni lisans çıkardıkları öğrenilen 16 kişilik kafileden 11 kişinin Macaristan'

HALK OYUNLARI EKİBİ GRİ (HİZMET) PASAPORTLA YURT DIŞINA ÇIKTI

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği 5-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılan halk oyunları yaza veda etkinliğine davet edildi. Özel davet ile etkinliğe katılan 16 kişiden oluşan kafile resmi yazı ile yasa gereği yurt dışına çıkabilmek için, Halk Oyunları Federasyonu'na müracaat etti. Onayı alan kafile Ankara Emniyeti Pasaport Şube'ye başvurarak gri (hizmet) pasaportu aldı. Pasaportlarını ve görev yazılarını temin eden kafile 5 Kasım'ı da beklemeyerek 1 Kasım 2017 tarihinde Türkiye'den ayrıldı ve Macaristan'a gitti.

HEPSİNİN LİSANSLARI YENİ

Aynı derneğin Temmuz 2017 tarihinde Bosna Hersek'te bir organizasyona gittiği ve tüm kafilenin döndüğü öğrenilirken, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu bu yıl içinde 86 dernek veya kulüp için yurt dışı onayı verdi. Ancak son onayda gözden kaçan bir detay ise Macaristan'a çıkan bu kafilenin yurt dışına çıkan kafilenin hepsinin lisanslarının yeni olmasıydı.

SPOR BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Spor Bakanlığı, Federasyon ve dansçı sporcular hakkında soruşturma açtı ve suç duyurusunda bulundu. Kafiledeki 16 kişinin isimleri soruşturma gereği gizli tutuluyor. Polisle birlikte çalışan Spor Bakanlığı müfettişleri konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı ve federasyon yetkililerinin ifadelerini aldı. Yurt dışına kaçan kişilerin herhangi bir siyasi bağlantıları veya suçlarının olup olmadığı da araştırılıyor.

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