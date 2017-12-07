Yarım Asır Sonra Bir İlk!

Celal Bayar’ın 1952’de gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki gün için önce Atina’yı, sonra da Batı Trakya’yı ziyaret edecek.

Eleutherios Venizelos Havaalanında Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias tarafından karşılanacak olan Cumhurbaşkanı, Meçhul Asker Anıtına çelenk sunduktan sonra Cumhurbaşkanlık Binasında mevkidaşı Prokopis Pavlopulos, daha sonra da Maksimu Konağında Başbakan Aleksis Çipras ile görüşecek. Öğleden sonra ise ana muhalefet partisi Kiryakos Miçotakis ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Cuma günü Dışişleri Bakan Vekili Yiorgos Katrugalos ve Dışişleri Bakan Yardımcısı İoannis Amanatidis eşliğinde Batı Trakya’yı ziyaret edecek.

Bu arada 24 saat için Atina’da sıkı güvenlik önlemleri alındı, ulaşım araçlarının seferlerinde değişiklikler düzenlendi ve toplu gösteriler yasaklandı. Recep Tayyip Erdoğan’nın geçeceği yollar yarım saat önce trafiğe kapatılacak.