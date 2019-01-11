Yargıtay verilen cezayı fazla buldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasını istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla tutuklanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan hakkındaki "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" kararının bozulmasını istedi.

Başsavcılığın bozma istemli tebliğnamesinde üç ismin "Anayasal düzeni ortadan kaldırma" suçundan değil, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanmaları istendi. Kararı, Başsavcılığın tebliğnamesini gönderdiği Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın almış olduğu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onayan İstinaf Mahkemesi kararının bozulmasını istedi.