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Yargıtay, Türkiye'yi sarsan Özgecan davasında kararını verdi

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Yargıtay, Türkiye'yi sarsan Özgecan davasında kararını verdi
Yargıtay, Türkiye’yi sarsan Özgecan Aslan cinayetinde kararını verdi. Yargıtay Fatih Gökçe için “adam öldürme” suçlarından verilen cezayı onarken, Gökçe hakkında “cinsel saldırı” suçundan verilen mahkûmiyet kararını ise “delil yetersizliği” gerekçesiyle b

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2 Kasım 2015 tarihinde Mersin’in Tarsus İlçesi’nde Ahmet Suphi Altındöken tarafından minibüs ile kaçırıldıktan sonra cinsel saldırının ardından hunharca katledilen Özgecan Aslan davasıyla ilgili kararını oybirliğiyle verdi.

Habertürk Gazetesi'nden Helin Şahin'in haberine göre, cezaevinde öldürülen katil Ahmet Suphi Altındöken’in babası Necmettin Altındöken ve olayda kendisine yardımcı olan arkadaşı Fatih Gökçe hakkında “adam öldürme” suçundan verilen “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezalarını onadı. Yerel mahkeme, Fatih Gökçe hakkında “cinsel saldırı” suçundan dolayı da ayrıca 24 yıl hapis cezası vermişti.

‘MİNİBÜS TOPLU YAŞAM ALANI SAYILMAZ’

Gökçe hakkında verilen bu cezayı, “delil yetersizliği” gerekçesiyle bozan Yargıtay, “Maktulenin cesedi üzerinde yapılan otopsi ve inceleme sonuçları ile dosyada mevcut delillere göre sanık Fatih’in savunmasının aksine maktuleye cinsel saldırıda bulunduğuna ilişkin mahkûmiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşıldı” denildi.

Yargıtay, yerel mahkemenin Fatih Gökçe hakkında verdiği kararda Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) cinsel saldırı suçlarında ceza artırımına ilişkin hükümlerinin uygulanmasını da isabetsiz buldu.


KATİL HAKKINDAKİ DAVA DÜŞÜRÜLDÜ

Kararda “TCK’nın (cinsel saldırı suçlarını düzenleyen) 102-2. maddesi ile belirlenen temel ceza, suçun beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı insanların toplu yaşadığı ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlendiği gerekçesiyle aynı kanunun 102-3 (a) ve (e) bentleri uygulanmak suretiyle artırılmış ise de; maddenin gerekçesine bakıldığında suçun yetiştirme yurdu, ceza infaz kurumu, öğrenci yurdu, okul pansiyonu ve hastane gibi insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi halinde (e) bendi ile artırım yapılabileceği; somut olayda sanığın cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiği kabul edilen minibüsün insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamlardan sayılamayacağı, bu nedenle (e) bendinin uygulama koşullarının bulunmadığı (yerel mahkeme kararında) gözetilmemiştir” denildi.

Yerel mahkeme 11 Nisan 2016 tarihinde cezaevinde öldürülen Ahmet Suphi Altındöken’e “öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “cinsel saldırı” suçundan 27 yıl hapis cezası vermişti. Yargıtay yerel mahkemenin verdiği bu kararın Altındöken öldüğü için düşürülmesine hükmetti.

HÜRRİYET HABER

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