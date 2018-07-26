Yargıda Adnan Oktar depremi!

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile emekliliğini istediğini duyurdu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklama ile emekliliğini istediğini duyurdu. Salihoğlu, kararı aile onayı ile aldığını açıkladı. Salihoğlu'nun koruma polisi Adnan Oktar'ın köstebeği çıkmıştı. kararın bununla ilgili olup olmadığı ise bilinmiyor.

Bugün bir yazılı açıklama yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Adalet Bakanlığı'na bugün yolladığı dilekçe ile emekliliğini istediğini belirtti.

Açıklamasında, 1979 yılında mesleğe başladığını, Erzincan, Çankırı ve Kahramanmaraş'ta görev yaptıktan sonra 1991 yılında İstanbul'a geldiğini belirten Salihoğlu, “Bugün ailemin onayı ile görevi bırakmak ve emekli olmak ihtiyacını hissettim" diye konuştu.

Adnan Oktar operasyonunda tutuklanan polis memuru Özdemir Uygun, Başsavcı Hadi Salihoğlu'nun koruması çıkmıştı. Casusluktan, organize suç örgütünlerine kadar çok önemli operasyonları yöneten yargının en kritik isminin korumasının, Oktar bağlantısıyla tutuklanması, büyük dikkat çekmişti.

Bu gelişmenin Başsavcı Hadi Salihoğlu'nun emeklilik kararını almasında etkisi olup olmadığı bilinmiyor.

YAZILI AÇIKLAMA İLE DUYURDU

Başsavcı Hadi Salihoğlu'nun, emeklilik kararını yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Başsavcı Hadi Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmaktayken bugün mesleğimden ayrılmak üzere emeklilik talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvuru dilekçesini göndermiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

Görevi süresince Erzincan, Çankırı ve Kahramanmaraş ile 1991'den beri de İstanbul'da görev yaptığını aktaran Salihoğlu, "Düşündüğümde çok iyi bir tercih yaparak bu güzel mesleği seçtiğimi düşünüyorum. Gerçekten dolu dolu 40 sene nice iyi ve kötü olaylarla karşılaşarak hizmetimizi sadece Allah rızası için kanunların gereğini korkusuzca yerine getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Salihoğlu, bugün de ailesinin onayı ile görevi bırakma ve emekli olma ihtiyacı hissettiğini belirterek, açıklamasında şunları kaydetti: "Görevim süresince kimseye kin ve garezle ve düşmanlıkla hareket etmedim. Makamın kapısına gelen herkesi ama herkesi 'Hoş geldin.' diyerek karşıladım, kendilerini dinledim, adalet ve hukuk içinde yardımcı oldum. Birdenbire emekli olmak insanların aklına soru işareti getirse de gönül rahatlığı içinde arkama baktığımda aydınlık yüzler gördüm ve bu şekilde emekliliğe karar verdim. Kendisi ile birlikte görev yapmaktan onur duyduğum Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, değerli Bakanım Abdulhamit Gül'e, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun çok değerli başkan ve üyelerine saygı ve sevgilerimi sunarak görevimden huzurlu bir şekilde ayrılıyor, herkese ayrı ayrı başarı ve hürmetlerimi sunuyorum."

HADİ SALİHOĞLU KİMDİR?

Hadi Salihoğlu, 11 Nisan 1956'da Trabzon Sürmene'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Salihoğlu, stajını İstanbul'da yaptı. Göreve Erzincan'ın Tercan ilçesinde başlayan Salihoğlu, Çankırı Eldivan, Kahramanmaraş Pazarcık, İstanbul'da Silivri ve Fatih adliyeleri ile DGM'de çalıştı. Daha sonra Üsküdar ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerini yürüten Salihoğlu son olarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı görevini yürütüyordu. Salihoğlu, evli ve 3 çocuk babası.