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YARGI REFORMUNDA GÖZE ÇARPAN AYRINTILAR!

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YARGI REFORMUNDA GÖZE ÇARPAN AYRINTILAR!
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 39 maddelik yargı reformu paketinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulacağını söyleyerek paketin detaylarını açıkladı.

AK Partili Muş'un açıklamaları şöyle:"39 maddeden oluşan ilk teklif bugün verilmiş oluyor. İfade özgürlüğü suçlara Yargıtay yolunu açıyoruz.İnternette bazı sitelerin kısıtlanması, yasaklanması gibi uygulamalar vardı. Burada sitenin tamamına değil, o içeriğin kısıtlanmasını getiriyoruz.Uzun tutukluluk sürelerini cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarıyoruz.

Hukuk fakültelerinden mezun olanlar hukuk mesleklerine giriş sınavına girecekler, 70 puan almış durumdalar. Hakim savcı olmak isteyenler bu 70'i aldıktan sonraKıdemi 15 yılı doldurmuş olan avukatlara yeşil pasaport verilecek.OHAL'de el konulan pasaportların vatandaşlarımıza iadesi de kanun teklifimizde mevcuttur."  

 


 

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