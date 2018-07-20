Yaren'in katili: Hızlı.. Ehliyetsiz... Tutuksuz

Maltepe’de, 150 kilometre hızla kullandığı otomobil ile üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez’in ölümüne neden olan 16 yaşındaki sanık tutuklanmadı.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli U.B.Ç’nin, 23 Şubat saat 23.30 sıralarında sevk ve idaresindeki 34 EF 375 plakalı otomobiliyle Maltepe Başıbüyük Dudullu Caddesi üzerinde 150 kilometre veya daha fazla hızla giderken, direksiyon hakimiyetini kaybederek sol şeritte aynı yönde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra karşı yönden gelen araçların yoluna girdiği ve ilk olarak maktul 20 yaşındaki Yeditepe üniversitesi öğrencisi Yaren Büyükölmez’in kullandığı otomobile, ardından da Sevda Civelek’in (40) otomobiline çarptıktan sonra yan yatarak durduğu belirtildi.

Kazanın ardından Yaren Büyükölmez’in hayatını kaybettiği, Sevda Civelek’in ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı anlatıldığı iddianamede, 16 yaşındaki U.B.Ç.’nin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, sorgusunda ise kazayı hatırlamadığını söylediği belirtildi.

HIZ SAATİ, 150 KİLOMETREDE KİLİTLENDİ

Hazırlanan bilirkişi raporunda ayrıca, U.B.Ç.’nin kullandığı otomobilin kilometre saatinin 150 kilometrede kilitlendiği, hızının daha da yüksek olabileceğinin değerlendirildiği, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymadığı, tamamen kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede, U.B.Ç.’nin, ‘Bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ve bir kişinin de yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.