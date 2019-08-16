YARDIM KESİLİNCE İŞTEN ÇIKARILDILAR

Hükümete yakın 24 TV kanalındaki geniş çaplı işten çıkarmaların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) el değiştirmesi ile ilgili olduğu iddia edildi.

Buna göre, İBB'nin geçmişte Türkmedya'ya her ay aktardığı 10 milyon TL, Ekrem İmamoğlu tarafından kesildi.

Star, Akşam ve Güneş gazeteleriyle 24 TV'yi bünyesinde bulunduran TürkMedya'da dün itibariyle başlayan geniş çaplı tenkisatın sebebi anlaşıldı.

24 TV'de dün akşam saatlerinde başlayan deprem sürüyor. Kanalın yüzde 40 küçülmeye gideceği söyleniyor.

Dün akşam saatlerinde “Analiz-Sentez” programının sunucusu Zeliha Saraç ve “Uyandırma Servisi” programının sunucusu Ersoy Dede’nin görevine son verilmişti.

24 TV güne yine işten çıkarma haberleriyle başladı.

Gece editörü Muhammet Özcan, Gece Moderatörü Serkan Bayan ve şef yönetmen Murat Karahan’ın da işten çıkarıldığı öğrenildi.

İşten çıkarmalar TürkMedya’da devam edecek gibi görünüyor.

Tenkisatın, Akşam, Güneş ve Star Gazetelerine de yansıması bekleniyor.

Medyaradar'da yer alan habere göre, 24 TV'nin kapanma kriziyle karşı karşıya olduğu da iddialar arasında.

KRİZİN İBB İLE NE İLGİSİ VAR?

İşte en can alıcı nokta burası aslında; TürkMedya’da İstanbul seçimlerinin hemen ardından başlayan bu krizin belediye ile bir ilgisi var.

İddialara göre TürkMedya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden her ay reklam geliri adı altında 10 milyon lira bütçe alıyordu.

AK Parti’nin belediyeyi kaybetmesi ve göreve Ekrem İmamoğlu’nun gelmesiyle bu bütçe kesildi ve TürkMedya mali sıkıntı yaşamaya başladı.

Kaynak:Medyaradar.com