Yardım için düzenlenen gecede katliamları damga vurdu!

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen MET Gala'da, ünlü isimler şatafatlı kıyafetlerle geceye katılmıştı. Ve maalesef yardım amaçlı düzenlenen etkinlikte, gerçek deve kuşu ve tavus kuşu tüylerinden yapılan kıyafetler olduğu PETA tarafından ortaya çıkartıldı.

Ne yazık ki, daha duyarlı olmalarını beklediğimiz pek çok kişi güzellik uğruna, cinayete ortak oldu.

Gençlere burs için yardım toplamak amacıyla düzenlenen MET Gala’ya katılan dünyaca ünlü isimlerin ne kadar şefkatli, ne kadar duyarlı kişiler olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Biz de öyle düşünüyorduk! Ne de olsa hayırlı bir gece…

Priyanka Chopra

Yardım gecesi olunca her yıl milyonlarca para toplanıyor. Galaya katılmak için 30 bin doları gözden çıkarmanız gerekiyor… Misal bu yıl 15 milyon dolar toplanmış. Toplanan paralar Kostüm Enstitüsü’ne gidiyor ve moda konusunda geleceğin parlak yeteneklerine burs olarak veriliyor.

Ciara

İş tabii ki 30 bin doları verip yardımda bulunmakta ya da bağış toplamakla bitmiyor. Bir de binlerce dolar ödeyip gecenin en şık en güzel kadını olabilmek için çaba sarfedeceksiniz. Kimine göre güzel olabilmek için her şey mübah! Bunun sonunda hayvanların işkence görüp görmemesi de haliyle pek umurunuzda olmaz!

Janet Mock

Moda dünyası son yıllarda hayvan katliamına ‘Dur’ demek için kürk kullanımını bıraktı. Pek çok marka kürk ve egzotik deri de kullanmamaya başladı. Çünkü ölü hayvanların kürkünü giymenin, derisini üstünde taşımanın ne kadar acımasız olduğunun farkına vardı… Keşke bu farkındalık ünlü isimleri de etkisi altına alsaydı… Keşke giydikleri kıyafetlerin nasıl hazırlandığını bilselerdi… Muhtemelen pek çok isim biliyor lakin az önce de dedik ya, güzellik uğruna bu pek de umurlarında olmuyor…

Winnie Harlow

Şimdi gelelim konumuza ve neden böyle bir yazı yazdığımıza… Pazartesi günü New York’ta düzenlenen MET Gala’da adeta toplu katliam yaşandı… Etkinliğe gelen dünyaca ünlü isimlerin pek çoğu sanki sözleşmiş gibi tüylü elbiselerle geceye katıldı. Ve ne yazık ki bu tüylerin hepsi GERÇEK!

Naomi Campbell

Doğal hayatlarından koparılıp, canlı canlı derilerinden tüyleri sökülerek alınan deve kuşu ve tavus kuşlarına ait gerçek tüyler… Belki hepimiz ilk etapta o tüylerin sahte olabileceğini düşündük ama PETA geçtiğimiz gün durumun ne kadar vahim olduğunu ortaya koydu. Meğer galaya katılan kadınların tüylü kıyafetleri yüzünden yüzlerce tavus kuşu katledilmiş…

Kendall Jenner

Dünyadaki en büyük deve kuşu kesim şirketlerinde çalışan bir görgü tanığı, o gördüğünüz kıyafetler için deve kuşlarının nasıl katledildiğini gizli kamera ile çekmiş… Gönlümüz videoyu yayınlamaya el vermedi. Ne var ki, kuşlar zorla elektrikle sersemletiliyor ve boğazları kesildikten sonra vücutlarından tüyler sökülüp çıkartılıyor…

Kylie Jenner

Bunları bile bile hala gerçek kürk, tüy, deri kullanmaya devam edenler var… Kylie ve Kendall Jenner gibi, Naomi Campbell gibi, Cardi B gibi… Acaba Cardi B’nin 30 bin tüyten hazırlanan bordo elbisesi için kaç kuş öldürüldü? Ya da Kylie ve Kendall’ın o rengarenk tüylü elbiseleri için!!! Üstelik Kendall Jenner, Naomi Campbell ve Kylie Jenner’ın kıyafetleri, “Moda yaratmak için hayvanları öldürmek istemiyorum, bu doğru gelmiyor” diyen Versace markasına ait…

Cardi B

Hatta Kendall geçtiğimiz ay tamamen vegan içerikli bir ağız bakım serisi piyasaya sürmüşken, Kylie Jenner kozmetik markasında hayvanlar üzerinde test edilmediğini söylemişken, böyle düşüncesizce bir hareket yapmaları akıl alır gibi değil!!! Ama anlaşılan o ki, aslında hayvanların katledilmesi umurlarında değil. Sadece reklam, satışın ve para kazanmanın derdindeler…

HATIRLATMA NOTU: MET Gala 1948 yılından bu yana her yıl mayıs ayının ilk pazartesi akşamı düzenlenen, amacı Metropolitian Müzesi’ne bağış toplamak amacıyla yapılan bir organizasyon… Bu gecede her yıl milyonlarca dolar bağış toplanıyor ve dünyaca ünlü isimler belirlenen tema dahilinde kostümlerle galaya katılıyor.