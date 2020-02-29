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Yaralı Uzman Çavuş'un Paylaşımı
Suriye İdlib'de silah arkadaşları şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Zafer Ayhan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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