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Yaralı Uzman Çavuş'un Paylaşımı

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Yaralı Uzman Çavuş'un Paylaşımı
Suriye İdlib'de silah arkadaşları şehit olduğu hava saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Zafer Ayhan, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım...

İdlibde yaralanan uzman çavuştan duygulandıran paylaşım

 
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