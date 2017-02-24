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Yaralama olayını araştıran polis suikast silahları buldu

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Yaralama olayını araştıran polis suikast silahları buldu
Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü, 3 şüphelinin evlerinde yaptığı aramalarda 9 pompalı tüfek, anahtarlık şeklinde 17 suikast silahı, 8 tabanca, 1 el bombası, 536 mermi ve fişek ele geçirdi.

Polis, Eyüp Nişanca Mahallesi Balcı Yokuşu Sokak'ta geçtiğiniz pazar günü bir kişinin silahla yaralanması üzerine çalışma başlattı. Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda olaya karıştığını belirlediği K.G.(35), Ö.A.(23) ve S.K.(24) olayın erkesi günü yakalayarak gözaltına aldı.


EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler 9 pompalı tüfek, anahtarlık şeklinde 17 suikast silahı, 8 tabanca, 1 el bombası, 536 mermi ve fişek, 3 dizüstü bilgisayar ile dijital veriler ele geçirildi. Bunun üzerine konuyu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devretti.

SİLAH KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHESİ

Gözaltına alınan şüpheliler K.G.(35), Ö.A.(23) ve S.K.(24) Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin yapılan detaylı incelemelerinde ruhsatsız silah bulundurmak suçu ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri şüphelilerin silah kaçakçılığı yaptığını değerlendiriyor. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

OPERASYON POLİS KAMERASINDA

Ele geçirilen tabanca ve tüfekler polis kamerası tarafından görüntülendi. Ekipler evde yaptığı aramalarda bulduğu tabanca, pompalı tüfek, el bombası ve anahtarlık şeklindeki suikast silahlarını bir koltuğun üzerinde topladığı kaydedildi.

 

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