Yaptığı Bıçaklar Demir Bile Kesiyor.

Serik bıçaklarının yanı sıra bıçak koleksiyoncuları için Osmanlı palası, desenli av bıçakları yaptığını da anlatan Usta, "Farklı illerden gelip beni bulan insanlar var. Koleksiyonda yer alması için özel saplı bıçak siparişi veriyorlar. Mesela bir müşterim boynuz saplı Osmanlı palası istedi. Bu tür bıçakların ucunu keskinleştirmeden tamamen hatıra ve sergi amaçlı yapıyorum" diye konuştu.