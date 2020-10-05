Yapımcı sevgilisinden ayrıldı Kerem Alışık ile ev tuttu

Aynı dizide rol alan Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek’in birlikte olduğu iddiaları gündeme gelmiş, taraflar çıkan haberleri sert bir dille yalanlamıştı

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ ikilinin birlikte yaşamak için Acarkent’te kirası 35 bin TL olan bir ev tuttuklarını iddia etti.