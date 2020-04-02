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Yapılan Bağış Miktarı Açıklandı

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Yapılan Bağış Miktarı Açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' adlı milli dayanışma kampanyasına yapılan bağış miktarı açıklandı.

Dün itibarıyla kampanyaya 552 milyon 529 bin TL'lik bağış yapıldı. Kampanya için toplam 1 milyon 830 bin SMS atıldı.

Milli dayanışma kampanyasına yapılan bağış miktarı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın corona virüsü salgını nedeniyle hafta başında duyurduğu Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyasına birçok şirket destek vermişti.

Bireysel olarak katılımın yanı sıra yüksek cirolu şirketlerin de destek verdiği bağış kampanyasına ne kadar bağış yapıldığı açıklandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı duyuruda kampanyaya şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 TL bağış yapıldığını açıkladı.

Ayrıca kampanyaya katılım için yaklaşık 1 milyon 830 bin 79 kısa mesaj (sms) atıldığı öğrenildi.


Altun şunları söyledi:

Cumhurbaşkanımızın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem“ çağrısıyla başlattığı milli dayanışma kampanyamızda şimdiye kadar 552.529.912₺ toplandı.

Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri http://bizbizeyeteriz.gov.tr sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz.

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