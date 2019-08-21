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YANGIN 54 SAAT SONRA KONTROL EDİLDİ!

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YANGIN 54 SAAT SONRA KONTROL EDİLDİ!
İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayan 54 saat süren orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 gün sonra kontrol altına alınan yangında 500 hektarlık alanın yandığını söyledi.

Sacitaslan.com'un haberine göre; pazar günü öğlen saatlerinde İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi mevkiinde başlayan ve şiddetli rüzgar sebebiyle Seferihisar ile Menderes ilçelerine kadar yayılan orman yangınından 54 saat sonra iyi haber geldi. Yaklaşık 500 hektar alanın küle döndüğü yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Pazar gününden bu yana bölgede bulunan, çalışmaları hem havadan hem de karadan takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alanı havadan teftiş ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Soğutma ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Pakdemirli, "Biz buraya geldiğimiz gün rüzgar sebebiyle yangının büyüyebileceği belliydi. Nemin düşmesi ve rüzgarın artması bizim aleyhimize oldu. Burada bir yangınla değil, ufak ufak yüzlerce yangınla uğraştık. Ancak Tırazlı’da çıkan yangın kontrol altına aldık. Soğutma ve söndürme çalışmaları sürüyor. Son duman tütene, arazi tamamen sönene kadar çalışmalar sürecek. Bu yangında bize destek olan tüm kurumlara teşekkür ederim" dedi. 

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