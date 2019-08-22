YANDAŞ MÜTEAHHİTLERDEN DE ERDOĞAN'A TEPKİ GELDİ!

Son dönemde konut sektöründe yaşanan hızlı daralma inşaat şirketlerini iflas noktasına getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen AKP’ye yakın müteahhitler, sorunlarına çözüm istedi.

Medyafaresi.com'un haberine göre;

Son dönemde dolar kurundaki aşırı dalgalanma ve vatandaşların alım gücünün düşmesi konut satışlarını derinden etkiledi. Birçok konut projesinde neredeyse hiç satış gerçekleşmezken, inşaat şirketleri batma noktasına geldi.

"BATIYORUZ EFENDİM"

Yeniçağ'dan Serkan Talan'ın haberine göre konut satışlarındaki düşüşü özellikle vatandaşların konut kredisi almaya çekinmesine bağlayan AKP’ye yakın inşaat şirketi sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.