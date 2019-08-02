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SON DAKİKAYANAN OTOBÜSTE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

YANAN OTOBÜSTE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

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YANAN OTOBÜSTE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
Son dakika! Balıkesir İvrindi'de seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi can verdi, 17 kişi yaralandı."

Edremit- Balıkesir Karayolu'nun 22. kesiminde 34 yolcu taşıyan bir yolcu otobüsünde çıkan yangında ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI

Balıkesir'in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün içinde insanların olduğu bilgisi verildi. Otobüs yangınına, polis ekipleri, 112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

 

 

 

5 ÖLÜ, 17 YARALI

Yangında biri çocuk ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

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