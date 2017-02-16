Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde Gündem olan Hakan Akkaya ile öpüşme fotoğrafı hakkında açıklamalarda bulundu.

"YANAKTAN ÖPÜŞECEKTİK, ÖYLE DENK GELDİ"

Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' adlı magazin programına konuşan ünlü model, "Yanlış denk geldik. O sırada yanaktan öpüşecektik, öyle denk geldi" dedi.

Defiledeki başarıya vurgu yapan 38 yaşındaki güzel, "Bunun konuşulması çok enteresan. Bu kadar başarı elde ettikten sonra sadece o fotoğrafın konuşulması enteresan. Herkes istediği yorumu yapabilir. Herkesin kendi bakış açısıdır. Defiledeki başarıyı görmek isteyen onu görür, öpüştüğümüzü görmek isteyen onu görebilir yani. Sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.