"YANAKTAN ÖPÜŞECEKTİK, ÖYLE DENK GELDİ"
Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' adlı magazin programına konuşan ünlü model, "Yanlış denk geldik. O sırada yanaktan öpüşecektik, öyle denk geldi" dedi.
Defiledeki başarıya vurgu yapan 38 yaşındaki güzel, "Bunun konuşulması çok enteresan. Bu kadar başarı elde ettikten sonra sadece o fotoğrafın konuşulması enteresan. Herkes istediği yorumu yapabilir. Herkesin kendi bakış açısıdır. Defiledeki başarıyı görmek isteyen onu görür, öpüştüğümüzü görmek isteyen onu görebilir yani. Sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.