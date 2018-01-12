Yan Çizdi!

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası basında geniş yankı bulan ve “şok edici ve utanç verici” olarak adlandırılan sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, "B.k çukuru ülkeler" sözünü argo bir dil kullanarak söyledim” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği ve göçmenleri konu alan toplantıda, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen mültecileri eleştirerek, ülkeleri için ‘b.k çukuru’ benzetmesi yaptığı iddia edilmişti. Uluslararası basında geniş yankı bulan sözlerinin ardından Trump, açıklama yayınladı.

Trump, “B.k çukuru ülkeler” sözünü argo bir dil kullanarak söyledim. Ancak normalde bu dili kullanmıyorum” dedi. Trump’ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti’yi kast ederek kullandığı belirtilerek Trump’ın bu ülkeler yerine Norveç’ten mülteci almak yönünde bir çıkış yaptığı ifade edilmişti. ABD Başkanı Trump’ın birkaç hafta önce de Haitili’ler için “hepsi Aidsli” ifadesini kullandığı bildirilmişti.

NORVEÇ’TEN TRUMP’A YANIT

Trump’ın herhangi bir hakaret içermeden açıklamalar yaptığı Norveç’ten de bugün Trump’a yanıt geldi. Dünya’nın en zengin, huzurlu ve mutlu ülkelerinden biri olarak bilinen Norveç’te birçok sosyal medya kullanıcısı ve yapılan anketlerde, Trump’a, “Teşekkürler ama istemiyoruz” yanıtı çıktı. Bazı Norveçli siyasetçiler, Trump’ı eleştirirken Norveç’te mutlu olduklarını duyurdu.