  • BIST 114.645
  • Altın 161,172
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,5487
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAYeni Başkan 11 Ocak'ta Belli Olacak!

Yan Çizdi!

»
Yan Çizdi!
ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası basında geniş yankı bulan ve “şok edici ve utanç verici” olarak adlandırılan sözlerinin ardından yaptığı açıklamada, "B.k çukuru ülkeler" sözünü argo bir dil kullanarak söyledim” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği ve göçmenleri konu alan toplantıda, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen mültecileri eleştirerek, ülkeleri için ‘b.k çukuru’ benzetmesi yaptığı iddia edilmişti. Uluslararası basında geniş yankı bulan sözlerinin ardından Trump, açıklama yayınladı.
 
Trump, “B.k çukuru ülkeler” sözünü argo bir dil kullanarak söyledim. Ancak normalde bu dili kullanmıyorum” dedi. Trump’ın bu cümleyi Afrika ülkeleri, El Salvador ve Haiti’yi kast ederek kullandığı belirtilerek Trump’ın bu ülkeler yerine Norveç’ten mülteci almak yönünde bir çıkış yaptığı ifade edilmişti. ABD Başkanı Trump’ın birkaç hafta önce de Haitili’ler için “hepsi Aidsli” ifadesini kullandığı bildirilmişti.
 
NORVEÇ’TEN TRUMP’A YANIT
Trump’ın herhangi bir hakaret içermeden açıklamalar yaptığı Norveç’ten de bugün Trump’a yanıt geldi. Dünya’nın en zengin, huzurlu ve mutlu ülkelerinden biri olarak bilinen Norveç’te birçok sosyal medya kullanıcısı ve yapılan anketlerde, Trump’a, “Teşekkürler ama istemiyoruz” yanıtı çıktı. Bazı Norveçli siyasetçiler, Trump’ı eleştirirken Norveç’te mutlu olduklarını duyurdu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple'dan Özür!29 Aralık 2017 Cuma 10:57
  • "5 Gün İçinde Savaş Tekrar Başlayacak"19 Aralık 2017 Salı 10:47
  • ABD BM'nin Tasarını Veto Etti19 Aralık 2017 Salı 10:42
  • Suudi Arabistan Vurdu: 40 Ölü!13 Aralık 2017 Çarşamba 13:12
  • New York'ta Patlama12 Aralık 2017 Salı 11:08
  • Putin Askeri Geri Çekiyor!11 Aralık 2017 Pazartesi 14:37
  • Kuzey Kore'den Kudüs Çıkışı10 Aralık 2017 Pazar 13:33
  • BM Kudüs Kararını Reddetti!09 Aralık 2017 Cumartesi 14:33
  • ABD'ye Büyük Tehdit!07 Aralık 2017 Perşembe 11:54
  • ABD'li Askerden Skandal Hareket06 Aralık 2017 Çarşamba 14:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim