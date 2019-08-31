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"YAMYAM BALIĞI", BALIKÇILARIN KABUSU OLDU!

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"YAMYAM BALIĞI", BALIKÇILARIN KABUSU OLDU!
Türkiye genelinde 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesi balıkçılar ağlarını onarıp, teknelerinin son bakımlarını yaptı. Antalya'da ise sezon 15 Eylül'de başlayacak. Kıyıda hazırlıklarını sürdüren balıkçılar, Akdeniz'de yoğun şekilde görülen istilacı türl

DHA'nın haberine göre; 1 Eylül'de başlayacak avlanma sezonu için balıkçılar gece yarısı denize açılacak. Antalyalı balıkçılar ise balık boyları yeterince büyümediği için 15 Eylül'de 'rast gele' diyerek av sezonuna başlayacak. Antalya Balıkçı Barınağı'nda sezon için ağlarını onarıp teknelerin son bakımlarını yapan balıkçılar, sezon öncesi Kızıldeniz'den Akdeniz'e inen balon balığı endişesi yaşıyor. Küresel ısınmaya bağlı su sıcaklığının artmasıyla hem Atlas Okyanusu'ndan hem de Kızıldeniz'den yaşanan egzotik göçler nedeniyle pek çok istilacı tür artık Akdeniz'de yaşıyor. Bu türler içinde 'balon balığı' ise adeta balıkçıların kâbusu haline geldi. Türkiye kıyılarında önce İskenderun'da ardından Antalya Körfezi'nde ortaya çıkan balon balığı, avcılığı ciddi şekilde etkiliyor.

 

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