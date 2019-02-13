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Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor

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Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor
Yiğit Aytaç, iş adamı Sinan Furat'ın ve Yaman Taciroğlu'nun BİM'e kokmuş yumurta sattığını insanları dolandırdığını iddia etti.

İlyas Sinan Furat'ın insanları dolandırdığını söyleyen Aytaç sözlerine şöyle devam etti. "BİM'e gezen diye satılan yumurtaların hepsi kafes yumurtasıdır ve bunların arasında ki fiyat farkı çok yüksek herşey den önce kafes yumurtası fabrika ürünü, tavuklara ilaç verilerek, süni yemle oluyor Sinan Furat BİM'e kafes yumurtasını gezen yumurta diyerek sattı. Ayrıca çogu zaman yumurtalar küflenmmiş ve bozuktu ben bunlara itiraz ettiğim için de aramız açıldı" şeklinde konuştu.

BİM BOZUK YUMURTALARI NEDEN ALMAYA DEVAM EDİYOR

BİM'e şikayette bulunmasına rağmen küflenmiş bozuk yumurtalar satılmaya devam ediyor. Aytaç BİM'e mesaj attığını durumu anlattığını ancak BİM yönetimi'nin konu üzerinde çok durmayarak "biz araştıracağız" şeklin de cevap aldığını belirtti.

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