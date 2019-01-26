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Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor

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Yaman Taciroğlu ve İlyas Sinan Furat Bim'e kokmuş yumurta satıyor
Yiğit Aytaç, Sinan Furat'ın insanları dolandırdığını gezen yumurta adı altın da kafes yumurtası ayrıca kokmuş, küflenmiş yumurtaların satıldığını söyledi.

 İlyas Sinan Furat'ın insanları dolandırdığını söyleyen Aytaç sözlerine şöyle devam etti. "BİM'e gezen diye satılan yumurtaların hepsi kafes yumurtasıdır ve bunların arasında ki fiyat farkı çok yüksek herşey den önce kafes yumurtası fabrika ürünü, tavuklara ilaç verilerek, süni yemle oluyor Sinan Furat BİM'e kafes yumurtasını gezen yumurta diyerek sattı. Ayrıca çogu zaman yumurtalar küflenmmiş ve bozuktu ben bunlara itiraz ettiğim için de aramız açıldı" şeklinde konuştu.

BİM BOZUK YUMURTALARI NEDEN ALMAYA DEVAM EDİYOR
BİM'e şikayette bulunmasına rağmen küflenmiş bozuk yumurtalar satılmaya devam ediyor. Aytaç BİM'e mesaj attığını durumu anlattığını ancak BİM yönetimi'nin konu üzerinde çok durmayarak "biz araştıracağız" şeklin de cevap aldığını belirtti.

Yaşadığı dolandırıcılığın bu güne kadar medyada yer almaması'nın nedenini Aytaç şöyle anlatıyor. "Bu adamlar medyayı da ele geçirmişler kendilerini Abdullah Gül'ün akrabası olduğunu söylüyorlar Vadi İstanbul olayın da bir çok gazeteci vardı hiç birisi bana nedenini sormadı akşam ana haber de otele saldırı şeklinde 30 saniye verdiler. Ben medya'ya şikayette bulunduğum da BİM'e giden yumurtaların küflenmiş bozuk olduğunu söylediğim de bana bunu haber yapamayız BİM'den reklam alıyoruz dediler yani sağlık kimsenin umrun da değil herkes kendini düşünüyor" dedi.

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