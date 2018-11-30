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Yalova'daki deprem İstanbul'u tetikler mi?

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Yalova'daki deprem İstanbul'u tetikler mi?
Yalova Çınarcık merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 05.36'da meydana gelen deprem Marmara Bölgesi'nde hissedildi. Deprem İstanbul'da olası depremi tetikler mi? İTÜ Öğretim Üyesi Okan Tüysüz NTV yayınında değerlendirdi.

Yalova Çınarcık merkezli meydana gelen depremi Kandilli 4,3, AFAD 4,1, Avrupa Sismoloji Birliği 4,0 olarak açıkladı. Yaklaşık 14 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenenen deprem Bursa, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi.

“YIKICI BİR DEPREM DEĞİL”

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Okan Tüysüz, depremin ardından NTV yayınında değerlendirmelerde bulundu. 

Hem deniz içerisinde hem de karadaki Kuzey Anadolu Fayı'nın güney koluyla bağlantılı ya da paralel fayların varlığının bilindiğini belirten Tüysüz, “Bu deprem yıkıcı değil ama yüzeye yakın olması nedeniyle geniş alanda hissedilmesi normaldir. Şu an için telaş edilecek bir durum söz konusu değil ama izlemek gerekiyor” dedi.  

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİNİ ETKİLER Mİ? 

Tüysüz, yaşanan sarsıntının beklenen İstanbul depremi açısından ne anlama geldiğini ve daha büyük bir deprem beklentisi olup olmadığıyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:  

“İstanbul için beklediğimiz fay, şu anda olan depremin oldukça kuzeyinde. Beklenen büyük İstanbul depremini yaratacak fay üzerinde etki yaratacak bir faydan bahsetmiyoruz. Ama önemli olan depreme hazırlıklı olmak.

Maalesef ne toplum ne ülke olarak hazırlıklarımızın tamam olmadığı en yetkili ağızlar tarafından ifade edilmekte. Deprem herhangi bir zamanda herhangi bir anda olabilir. Marmara Denizi ve Bingöl’de deprem beklentisi vardır ve zamanı sürpriz olmaz.” 

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