  • BIST 107.567
  • Altın 273,331
  • Dolar 5,8048
  • Euro 6,4326
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKASuikast Hazırlığındaki Terörist Yakalandı!

Yalova Tersanesi'nde Korkutan Yangın

»
Yalova Tersanesi'nde Korkutan Yangın
Yalova'nın Altınova ilçesinde özel bir tersanenin boyahane kısmında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Altınova ilçesinde özel bir tersanenin boyahane kısmında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden tersane çalışanları, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Çiftlikköy ve Altınova itfaiye ekipleri sevk edildi. Yükselen alev ve dumanlar, çevrede paniğe neden oldu. Ekipler yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler çalışma başlattı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • TÜSİAD Konferansında Kriz!10 Aralık 2019 Salı 12:30
  • Yeni Parti Cuma Günü Açıklanıyor10 Aralık 2019 Salı 12:27
  • YÖRSAN'da İşçiler İsyan Etti!10 Aralık 2019 Salı 12:22
  • Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü: 3 ölü10 Aralık 2019 Salı 12:16
  • Komandolar İmha Etti10 Aralık 2019 Salı 12:15
  • Putin'den Doğalgaz İndirimi10 Aralık 2019 Salı 12:14
  • Erdoğan'dan Nobel Açıklaması10 Aralık 2019 Salı 12:13
  • Doğan Şener'i Kaybettik09 Aralık 2019 Pazartesi 17:01
  • 2020 Yılı Büyüme Hedefleri Açıklandı..!09 Aralık 2019 Pazartesi 13:08
  • Güzel Oyuncu Kiminle Evleniyor?09 Aralık 2019 Pazartesi 12:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim