Yalıdan Ayrılıyor!

2010 yılında evlendiği Reza Zarrab’dan boşanma kararı alan Ebru Gündeş, bir zamanlar birlikte yaşadıkları ikiz yalıyı boşaltıyor.

Ebru Gündeş, Kanlıca’daki yalıyı yavaş yavaş boşaltmaya başladı. Önceki gün yalıda ciddi bir hareketlilik vardı. Bir koruma ile yardımcılar sürekli eve giriş çıkış yaparken, ünlü şarkıcı objektife yakalanmamak için büyük çaba harcadı.

ÇATIDA DİKENLİ TEL VAR!

Eşyalar toplanırken, çiftin taşındıkları dönemde yalının ön cephesine taktırdığı nazar boncuğu göze çarptı. Bu arada yalının çatısına, martıların konmaması için dikenli tel döşendiği de fark edildi.

Ebru Gündeşin nazar boncuklu yalıdaki son günleri

LÜKS YAT ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Reza Zarrab’ın evlenirken “60 yıl hiç ayrılmayacağız” diyerek şarkıcı Ebru Gündeş’e verdiği “60 Years” adlı 7 milyon Euro’luk yatın, 1.5 yıl önce Bodrum’da bir tersaneye çekildiği ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye’deki tüm mal varlığına el konulmasından sonra gözler Zarrab’ın şirketleri, evleri ve sahip olduğu mallarına çevrildi. Habertürk'ün haberine göre, Zarrab’a ait olduğu belirtilen Malta bayraklı 7 milyon Euro değerindeki “60 years” adlı yat, Zarrab ABD’de tutuklandıktan sonra deniz yüzü göremedi. 2012’de suya indirilen yat, 2016’nın mayıs ayından beri bakım için çekildiği Bodrum İçmeler’deki Ağanlar Tersanesi’nde bulunuyor.

Ebru Gündeşin nazar boncuklu yalıdaki son günleri

İŞLEM YAPILMADI

Zarrab’ın tutuklanmasından sonra Türkiye’de bulunan malları konusunda tasarrufa gidilmesiyle 45 metrelik yat da suya indirilmedi, personelinin işine son verildi. Bodrum Liman Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre “60 Years” adlı yatla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Malta bayraklı olan yatın Zarrab’ın el konulan mal varlıkları arasında olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yok. Yatın eşi Ebru Gündeş ya da başka bir kişinin üzerinde olması halinde el koymanın yapılamayacağı belirtildi.

YATIN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ İSMİ...

Zarrab’ın “60 Years” adını verdiği yatı ismi, işadamının evlenirken Ebru Gündeş’e verdiği “60 yıl hiç ayrılmayacağız” sözünden geliyor. Zarrab bu sözden hareketle göğsüne “60 yıl” yazılı dövme yaptırırken, aynı ifade çiftin Kanlıca’daki yalılarının kapısında da yazılı.

2012’DE SUYA İNDİRİLDİ

Zarrab’ın Ebru Gündeş’le evlendikleri 2010 yılında yapımına başlanan lüks motor yat, 2 ay boyunca kapsamlı testlere tabi tutulduktan sonra Royal Craft Yachting tarafından Haziran 2012’de suya indirilerek Zarrab’a teslim edildi. O yıl, Monaco’daki Yat Show’da da sergilenen ‘60 Years’ın iç yerleşimi ve donanımı İstanbul Tuzla’da tamamlandı. Yatın dizaynına bakıldığında güvertesinde tavandan açılan televizyon ve dönerek bara dönüşen dolap, yine havuzlukta gösterişli elips masa görülüyor.