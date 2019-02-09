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Yalçın Menteş'i anma töreni

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Yalçın Menteş'i anma töreni
Ünlü oyuncu 12 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü.

Yalçın Menteş için bugün saat 11:00 de Kadıköy Haldun Taner sahnesinde anma töreni yapılacak. Ardından cenaze namazı öğle namazına mütakiben Bostancı Tatarağası Camii'nde kılınıp daha sonra Pendik, Yenişeyhli mezarlığına defnedilecektir.

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