Yalçın Menteş'i anma töreni

Ünlü oyuncu 12 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü.

Yalçın Menteş için bugün saat 11:00 de Kadıköy Haldun Taner sahnesinde anma töreni yapılacak. Ardından cenaze namazı öğle namazına mütakiben Bostancı Tatarağası Camii'nde kılınıp daha sonra Pendik, Yenişeyhli mezarlığına defnedilecektir.