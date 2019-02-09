Yalçın Menteş için bugün saat 11:00 de Kadıköy Haldun Taner sahnesinde anma töreni yapılacak. Ardından cenaze namazı öğle namazına mütakiben Bostancı Tatarağası Camii'nde kılınıp daha sonra Pendik, Yenişeyhli mezarlığına defnedilecektir.
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Yalçın Menteş'i anma töreni
Ünlü oyuncu 12 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü.
Etiketler: yalçın menteş, cenaze töreni
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- 11:23 - Şeyma kızıyla çekildiği fotoğrafları paylaşamıyacak
- 11:02 - Yalçın Menteş'i anma töreni
- 18:55 - Tekirdağda çıkan doğal gazdan ilk görüntüler geldi
- 17:02 - Bu ikili çok sevildi
- 16:43 - Erdoğan sinirlendi
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- 16:12 - Erdoğan'a bir hediye daha
- 16:01 - Ünlüler Serenay'a koştu
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- 15:17 - Mustafa Sarıgül'den CHP'yi karıştıracak iddialar
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- 14:39 - Hülya gazetecilere espri yaptı
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