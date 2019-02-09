Yalçın Menteş son yolculuğuna uğurlandı

2013 yılında şeker hastalığı nedeniyle bir bacağı kesilen ve bir süredir tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybeden Yalçın Menteş (59) son yolculuğuna uğurlandı.

2013 yılında şeker hastalığı nedeniyle bir bacağı kesilen ve bir süredir tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında hayatını kaybeden Yalçın Menteş (59) son yolculuğuna uğurlandı.

Menteş için önce Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde tören düzenlendi. Sanatçının Türk bayrağına sarılı tabutu son kez sahneye gelirken, sanatçıyı tiyatrocu dostları ile sanat dünyasından birkaç isim yalnız bırakmadı.

Annesi Ayten, eşi Birgül ile oğlu Atilla ile kardeşi Tibet Menteş'in taziyeleri kabul ettiği törene İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Polat Yağcı, Hakan Bilgin, Ebru Cündübeyoğlu, Hakan Yılmaz, Yalçın Özden, Sinan Bengier, Atılay Uluışık gibi isimler ile sevenleri katıldı.

'Abimin hayatı ders olmalı'

Sanat ve tiyatro camiasından katılımın az olduğu törende söz alan sanatçının kardeşi Tibet Menteş ağabeyinin alkol ve sigara alışkanlığı nedeniyle adeta intihar ettiğini belirtip “Çok insana iyiliği dokunmuştur, hataları olmuştur tabii herkes gibi. Bir insan nasıl intihar eder kendisine nasıl zarar verir, sağlığını nasıl kötüye kullanır bunun örneğidir. Gençlere, insanlara abimin hayatı örnek olarak anlatılmalı ders olarak gösterilmelidir. Bir insanın içebileceği sigarayı, içkiyi çok çok fazla tüketmiş... Sağlına o kadar büyük zarar verdi ki tarifi mümkün değil. Genç yaşta vefat etti. Çok üzdü hepimizi. Yengeme sonsuz teşekkürler ayrı oldukları dönemlerde bile ona iyi baktılar” şeklinde konuştu.

Rol gelmediği için kırgındı

Yalçın Menteş’in oğlu Atilla Menteş ise “Babamın birçok insanın anılarında yaşayacağını düşünüyorum, bugün beni olmam gereken kişi haline getiren oydu. Örnek bir babaydı” ifadesini kullandı. Atilla Menteş ayrıca son dönemde babası Yalçın Menteş’in çalışamadığı ve bu nedenle bazı yapımcılar ile sektördeki isimlere kırgınlığı olduğunu anlatıp “Son dönemde kanserdi üstüne bir de zatüre oldu antibiyotik verdiler kalbi de dayanamadı. Bir kırgınlığı vardı bazı isimlere, bazı isimler de bize çok yardımcı oldu, çalışamadığı için yakınıyordu ama bu durumu bize hiç yansıtmadı. Arkadaş gibiydik onunla benim için fiziksel olarak iyi örnek değildi, kendi vücuduna iyi bakamadı ancak çok iyi bir babaydı” şeklinde konuştu.

Yalçın Menteş’in cenazesi ardından son yolculuğuna uğurlanacağı Bostancı Tatarağası Camii’ne getirildi. Camideki törende ise Türker İnanoğlu, Süheyl, Behzat, Süha Uygur kardeşler, Hamdi Alkan, Pelin Körmükçü, Necmi Yapıcı gibi isimler yer aldı.

Türker İnanoğlu,Menteş’in ardından “Değerli sanatçı arkadaşımızı kaybettik her gün bir bir gidiyorlar, sonu yok. Etrafımda beraber çalıştığım bir iki kişi kaldı hepsi gitti” ifadesini kullandı. Yalçın Menteş kılınan cenaze namazı sonrası Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.