Yalçın Çakır'dan üzücü haber!

Beyaz TV'de yayınlanan "Yalçın Abi" isimli programı hazırlayıp sunan televizyoncu Yalçın Çakır, yayın esnasında kalp krizi geçirdi.

"Yalçın Abi" isimli programı hazırlayıp sunan televizyoncu Yalçın Çakır, yayın esnasında kalp krizi geçirdi.

Kanal, Çakır'ın rahatsızlanmasının ardından apar topar yayını keserken, ünlü televizyoncunun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz net bir bilgi ulaşmazken, hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtiliyor.

YALÇIN ÇAKIR KİMDİR?

Babasının işi nedeniyle çocukluk yıllarını Kasımpaşa'da geçirdi. Gazeteciliğe 1978 yılında Hürriyet Gazetesi'nde serbest bölge muhabiri olarak başladı. Çakır, Milliyet, Cumhuriyet ve Yeni Asır Gazetelerinde'de çalıştı.

Gençlik yıllarında Beşiktaş Spor Kulübü'nde boks ile uğraştı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan Çakır, bir süre de Nurettin Sözen İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı iken onun danışmanlığını yaptı.

1992'den bu yana, 2 kez ara vermesine rağmen Flash TV'de çalışıyor. Yalçın Çakır, Flash TV'de "Düzlem Ayna", "Yüzyüze", "Flaş Ekip", "Evlat Acısı", "Evlat Hasreti" programlarını hazırladı. 2007'den beri sunuculuğunu yaptığı Gerçeğin Peşinde programı, Ağustos 2012 tarihinde son bulmuştur. 2013 yılının Eylül ayından 2017'nin Ocak ayına kadar Flash TV ekranlarında ana haber bülteni sunmuştur ve sonra 25 yıldır çalıştığı Flash TV'den ayrılmış ve kayıpların aranacağı faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir reality programı için Beyaz TV ile anlaşmıştır. 27 Şubat 2017 tarihinde Yalçın Abi adlı reality programı Beyaz TV'de başlamıştır.

Bir evlilik yaptı. Bu evliliğinden Çisil Çakır adında bir kızı vardır.